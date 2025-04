(Video) "svirao sam emisiju kada sam saznao da je baka pokojna": Aci Sofornijeviću je to jedan od najtežih trenutaka u životu: "Ona je uvek brinula o tome kako ću ja da se oženim"

Jedan od naših najpoznatijih muzičara Aleksandar Aca Sofronijević detinjsvto je proveo u Kraljevu, a osim mame i tate njega je odgajala i baka za koju je bio veoma vezan o čemu priča u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" koja se emituje samo na Blic televiziji, večeras, u ponedeljak, u 22 sata.

Aleksandar Sofronijević kako je pomenula profesorka u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" u svom odrastanju imao je jednu veliku specifičnost, a to je da je delio sobu sa svojom bakom. - Da, do 18. godine - kaže Aca Sofronijević pred kamaerama Blic televizije koji inače o tome otvoreno priča. Sticaj okolnosti je bio takav da nije mogao da ima svoju sobu, a drugo, njemu to nikada nije smetalo. Aca se potpuno prilagodio situaciji, a baka je bila ta koja