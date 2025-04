Promenljivo i nestabilno uz smenu sunčanih perioda i oblačnosti, koja će uslovljavati kišu i pljuskove sa grmljavinom, češće posle podne i uveče, kada pljuskovi lokalno mogu biti praćeni i gradom. Vetar slab, promenljiv, u oblasti padavina umeren i jak. Najniža temperatura od 7 do 15, a najviša od 23 do 27 stepeni. U Kragujevcu sunčano do 25 stepeni.