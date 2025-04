Danas smena sunca i oblaka, popodne mogući pljuskovi sa grmljavinom

kada pljuskovi lokalno mogu biti praćeni i gradom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i promenljiv, u oblasti padavina umeren i jak, a najniža temperatura biće od sedam do 15 stepeni, dok će se najviša kretati od 23 do 27 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 29. aprila, do 27. aprila očekuje se promenljivo i nestabilno sa čestom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom, a zatim se očekuje kratkotrajna stabilizacija vremena. Temperatura u drugom delu sedmice biće u manjem postepenom padu. Glas zapadne