Au, crni Gordone, šta si to uradio: Zbog ovog poteza Jokićevog prijatelja tripl-dabl Srbina nije doneo pobedu

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su u drugom meču prve runde plej-of serije NBA lige od Los Anđeles Klipersa 105:102 i tako pred prelazak u LA ostali bez prednosti domaćeg terena, pošto je sada 1-1.

Jako neizvestan finiš utakmice priredio nam je mnogo uzbuđenja, preokreta, koševa za poravnanje i preokret, ali je učinak Kavaja Lenarda bio presudan. On je dao 39 poena! Nikola Jokić je imao tripl-dabl sa 26/10/12, ali to nije bilo dovoljno. A moglo je biti, da je Aron Gordon pogodio iz lagane pozicije kada se lomilo! Na oko 02:40 do kraja meča dobio je loptu pre reketom, zaleteo se neko ko je imao neverovatna zakucavanja na takmičenjima na Ol-staru, i promašio!