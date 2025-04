Morgan će nastaviti da koristi benzinske motore što je duže moguće

„Imamo električni program koji sprovodimo paralelno [sa razvojem SUS-a]“, rekao je Hol za Top Gear.

U međuvremenu, Hol kaže da će kompanija nastaviti da koristi benzinske motore u svojim vozilima "koliko god budemo mogli". Najveća prepreka kompanije za usvajanje EV, primećuje on, jeste težina. Baterije su teške, dok Morgan ima za cilj da svoje sportske automobile zadrži laganim, ističe Motor1. „Za nas je sve u proizvodnji lakih sportskih automobila koji su odlični za vožnju“, kaže on. "Sve se radi o ručnoj izradi automobila. To je naša srž." Morgan je sarađivao