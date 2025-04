Novosađaninu osumnjičenom za ubistvo žene na Grbavici određeno policijsko zadržavanje

S. T. (59) iz Novog Sada, osumnjičenom za ubistvo žene, određeno je zadržavanje od 48 sati.

On će u tom roku uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanje, navodi policija u saopštenju. Sumnja se da je on sinoć, u stanu u Vojvođanskoj ulici na Grbavici, nožem ubio tridesetdevetogodišnju nevenčanu suprugu. Hitna pomoć je samo mogla da konstatuje smrt žene na licu mesta. Prijavite nasilje: Policija: 192 Jedinstveni SOS telefon za Vojvodinu: 0800-10-10-10, besplatan poziv radnim danima od 10 do 20h Sigurna ženska kuća Novi Sad, CSR: 021/64-65-746, svakog