Drama u Madridu, iz moše zamalo konflikt: Bosanac dobio Italijana, zakuvalo se na mreži! (video)

Sukobi u Madridu! Damir Džumhur je dobio u prvoj rundi Mastersa u Madridu Mateu Belućija nakon velike borbe u tri seta rezultatom 4:6, 6:4, 6:2.

Neprijatna scnea je obeležila duel, a desila se na samom kraju susreta Damir Dzumhur & Mattia Bellucci with an awkward net exchange after their match in Madrid Bellucci puts his hand out to shake Dzumhur’s hand and pulls it away. Damir clearly doesn’t find it amusing 🥶 Never seen this before. pic.twitter.com/wgKvZ5tJPR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 24, 2025 Bosanskohercegovački i italijanski teniser imali su neugodan susret na mreži nakon meča u