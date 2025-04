Nije hteo da se rukuje sa protivnikom: Džumhur pobesneo zbog ovog poteza VIDEO

Italijanski teniser, Matija Beluči, odbio je da se rukuje sa protivnikom, Damirom Džumhurom, nakon meča na mastersu u Madridu.

Damir Džumhur je odneo pobedu nad Belučijem rezultatom 6:4, 4:6, 6:2 a posebnu pažnju je privukla scena posle završetka meča. Nakon što je bosanskohercegovački teniser iskoristio meč loptu, obojica su se uputila ka mreži, a onda se desilo nešto nesvakidašnje. Beluči je najpre pružio ruku, a onda je povukao. Džumhur je pobesneo zbog ovog poteza i samo se okrenuo. Pogledajte kako je to izgledalo. Damir Dzumhur & Mattia Bellucci with an awkward net exchange after