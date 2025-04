Cvejić: Od novog izbora članova REM-a opet će biti napravljena predstava

Potpredsednik stranke Srbija centar Slobodan Cvejić rekao je danas da očekuje da će od konkursa za izbor novih članova Saveta Regualtornog tela za elektronske medije opet biti napravljena predstava, navodeći da je vlasti sada više nego ranije potrebno da ima kontrolu na medijskoj sceni.

On je na Radio-televiziji Vojvodine rekao da nema sumnje da će vladajuća većina izglasati da se započne nova procedura za izbor članova REM-a. "Sednica je zakazana taman kad Evropska komesarka za proširenje Marta Kos dolazi. Vučić će to učiniti kad bude njoj trebalo da se stavi 'pod nos' dokaz da je uradio nešto, a ne onda kad je to samo studentski zahtev, da ne bi bilo da je poklekao pred studentima", ocenio je Cvejić. Cvejić je rekao i da nije sve samo u Savetu