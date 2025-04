Tramp: Mislim da imam dogovor i sa Putinom i sa Zelenskim

VAŠINGTON - Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da misli da ima dogovor i sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim o okončanju rata u Ukrajini, preneo je Rojters.

Govoreći u Beloj kući, Tramp je rekao da mu je saradnja sa ukrajinskim liderom teža nego što je očekivao, iako smatra da je postignut napredak sa obe strane. "Mislim da je Rusija spremna i mnogi su rekli da je Rusija želela da ide do kraja. Mislim da imamo dogovor sa Rusijom. Moramo da postignemo dogovor sa Zelenskim", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu. On je rekao da je mislio da će biti lakše raditi sa Zelenskim. "Do sada je bilo teže... Ali mislim da