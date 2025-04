Još jedna smrt na obilaznici Uprkos naporima lekara umro čovek kojeg je pokosio kamion

Muškarac kog je pokosio kamion na Obilaznici oko Beograda kada je izašao da vidi šta se dešava na drugoj strani auto puta gde se dogodila nesreća, podlegao je povredama u bolnici.

On je na reanimaciju primljen bez svesti, ali je davao znake života. Nažalost, uprkos naporima lekara on je preminuo. Podsetimo, jutros je na obilaznici oko Beograda došlo do dve saobraćajne nesreće. Prva se desila u 8:05 časova kod tunela "Beli potok" u smeru ka Nišu, kada je vozilo marke "renault" izletelo sa puta i prevrnulo se, a vozač D. B. (30) je poginuo. Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt po dolasku na mesto nesreće. Nekoliko minuta kasnije, u