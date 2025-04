Otac dečaka koji je počinio masovno ubistvo u školi na Vračaru svedočio u parničnom postupku po tužbi ranjene nastavnice

U Višem sudu u Beogradu danas je u nastavku parničnog postupka po tužbi ranjene nastavnice Tatjane Stevanović, svedočio V.K., otac dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio 10 osoba.

V.K. je naveo da su ukućani znali da on poseduje oružje, ali da ga je držao u koferima koji su i za transport i čuvanje municije i oružja, koji su imali katanac, a šifru je znao, kako je rekao, samo on. Na pitanje da li je vodio sina u streljanu, on je rekao da ga je prvi put odveo i dao mu da puca iz vazdušne puške, tvrdeći da je predsednik streljačkog kluba dao K.K. da puca iz malokalibarskog oružja i da mu je on držao obuku. Pojasnio je da je K.K. zbog korona