Dekan DIF u Novom Sadu ušao na fakultet, cepao studentske parole (video)

Patrik Drid, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) u Novom Sadu, ušao je danas na fakultet i pozvao policiju. Njegova namera je da prekine ovu studentsku blokadu.

Jedan od studenata DIF-a rekao je da je dekan došao jutros dok su oni bili na fakultetu, odnosno taman su ustali. - Dekan je u jednom momentu došao sa nekoliko zaposlenih, ne znam tačno brojku, od pet do osam. Tražio je da sa nekim razgovara. Ja sam izašao da razgovaram ispred fakulteta sa njim. Rekao sam mu da je plenum izglasao totalnu blokadu, to su studenti koji dolaze na fakultet. Dekan je rekao da ga ne zanima plenum. Kada je kolega krenuo da izlazi, on je