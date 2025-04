Kišni vikend sa temperaturama do 24 stepena

SRBIJA-U petak promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će na zapadu i severozapadu Srbije lokalno biti i obilniji. Vetar slab, promenljiv, u oblasti padavina umeren i jak. Najniža temperatura od 8 do 13 °S, a najviša od 20 do 26 °S.

Subota Promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti i obilniji. Vetar u skretanju na severni i severozapadni, u Vojvodini u pojačanju. Najniža temperatura od 8 do 13 °S, a najviša od 18 do 24 °S. Nedelja Promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i sa lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Padavine će do kraja dana prestati u svim regionima. Vetar slab i umeren, u Vojvodini