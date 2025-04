UŽIVO U toku protest srednjoškolaca, nastupaju bendovi: Posle Iskaza, Ritam nereda

Veliki protest srednjoškolaca "Online nije rešenje" održava se na raskrsnici kod Futoške pijace.

19.13 - U toku je nastup benda "Ritam nereda" na protestu srednjoškolaca. View this post on Instagram A post shared by Radio 021 (@radio_021) 18.33 - Muzički program na protestu srednjoškolaca počeo je koncertom popularne grupe "Iskaz". Muzički program protesta srednjoškolaca počeo je nastupom grupe Iskaz #NoviSad pic.twitter.com/hOwgIJGUt8 — Radio 021 (@Radio021) April 26, 2025 18.08 - Profesori novosadskih srednjih i osnovnih škola drže papire sa osobinama koje