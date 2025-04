Dve tramvajske linije neće raditi do avgusta: Evo kako do Dorćola

Tokom izvođenja radova na tramvajskim šinama i kontaktnoj mreži u ulici Karađorđeva, u periodu od 26. 4. do 3. 8. 2025. godine doći će do promena u radu linija javnog prevoza. Radovi se izvode na kolovozu ulice Karađorđeva, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Zemunski put do kružnog toka kod Geozavoda. Tokom izvođenja radova, predmetna deonica (Karađorđeva ulica) će biti zatvorena za saobraćaj, pri čemu će doći do promene u radu linija GSP: (Telegraf.rs)