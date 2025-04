Ovo je bilo pitanje vredno 50.000 evra u kvizu "Želite li da postanete milioner?": Arman Hodžić je odmah pogodio tačan odgovor

Arman Hodžić (20) iz Bosne i Hercegovine osvojio je 50.000 evra na popularnom televizijskom šou "Želite li da postanete milioner"? u Nemačkoj.

Za mladog pripravnika iz BiH koji živi u Oberhauzenu, a koji je bio zamenski kandidat u kvizu, ostvario se životni san. Nakon što je u sredu u emisiji osvojio 16.000 evra, u finalu je uložio svoj dobitak – i povećao ga na 50.000 evra, pišu nemački mediji. Pitanje za 50.000 evra bilo je: "Prema poznatoj izreci, o čemu obično razgovaramo do sedam, a u Engleskoj do devet? A: dani kišnog vremena, B: život mačke, C: pečat knjige, D: godine lošeg se**a?“ Hodžić je odmah