Bosanac osvojio 50.000 evra u nemačkom kvizu: Ovo pitanje presudilo, pomenuo našu pevačicu "Zvaću je..."

Arman Hodžić, dečko od 20 godina, poreklom iz Bosne i Hercegovine, došao je u fokus javnosti učešćem u jednom kvizu.

On je naime osvojio svojim znanjem 50.000 evra u Nemačkoj verziji kviza "Želite li da postanete milioner". Arman je osvojio 16.000 evra, međutim, posle je uložio svoj dobitak i čitavu cifru u finalu, povećao na 50.000 evra. - Ušao sam i pomislio, videćemo šta će da se dogodi. Ako voditelju Ginteru Jauhu neki kandidat nije drag, on to voli da pokaže. Ali mislim da, kada sam na početku rekao da se bojim pitanja jer tek pet godina živim u Nemačkoj, bio je na mojoj