Vremenska prognoza 28. april 2025.

Pretežno sunčano i malo toplije. Još ujutru i pre podne na jugu zemlje kiša a zatim i tamo razvedravanje. Jutarnja temperatura od 4 do 12 stepeni, najviša dnevna od 18 do 22 . U Podunavlju i Pomoravlju duvaće jak jugoistočni vetar, a u južnom Banatu i olujni. U Begradu konačno bez kiše. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, ali vetrovito. Košava će uveče oslabiti. Temperatura do 22 stepena

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 28.04.2025. Ponedeljak: Pretežno sunčano i malo toplije. Na jugozapadu i jugu zemlje pre podne i sredinom dana umereno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom, ali se posle podne i u ovim predelima očekuje razvedravanje. Vetar slab i umeren jugoistočni, u košavskom području i jak, a na jugu Banata kratkotrajno i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 4 do 12 °S, a najviša dnevna od