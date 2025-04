"Naredne dve nedelje su ključne": Vučić: Razgovaraćemo sa ključnim ljudima u svetu, verujem i sa Trampom (video)

"Naredne dve nedelje jesu ključne, imamo mnogo toga da pokažemo ljudima šta smo radili i šta smo uradili. Imam verovatno viđenje sa važnim funkcionerima Sjedinjenih Američkih Država. Verujem da ću imati priliku da se vidim i sastanem i sa predsednikom Donaldom Trampom. Još nemam potpuno potvrdu, ali verujem da će se to dogoditi. I imamo posetu nekoliko evropskih zvaničnika, dakle od Marte Kos, Kaja Kalas, svakako Antonija Košte. I sve to u narednih 15 dana", rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar

On je danas obišao radove na izgradnji auto-puta E-763 ''Miloš Veliki'', na deonici Preljina - Požega, a tom prilikom najavio je i posetu Rusiji. - I imam, naravno, posetu u Moskvi, tako da su to ključni sastanci sa svim ključnim, najvažnijim ljudima u svetu. Razgovaraćemo, borićemo se i to je to - kazao je Vučić. Najavi je promociju Pokreta za državu Srbiju i da će prvi grad u okviru te turneje biti Niš, u koji su mu, kako je rekao, zabranili da ide. - I u koji su