Kakvo vreme nas očekuje za 1. maj?

Naredni dani biće pretežno sunčani i sve topliji.

U utorak će biti sunčano, a temperatura će biti od 8 do 22 stepena. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni. Sreda malo oblačnija, ali i dalje sunčana. Minimalna temperatura će biti 8, najviša 25 stepeni. Sreda i četvrtak sunčani i još topliji. U sredu će biti od 8 do 25, a u četvrtak, 1. maja će biti od 10 do 27 stepeni. Petak takođe sunčan. Najniža temperatura biće 10, a najviša 28 stepeni. Subota ponovo umereno oblačna, uz dosta sunca, a temperatura