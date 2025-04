Panika u Evropi: Masovni nestanak struje paralisao Španiju i Portugal! Evo šta je uzrok! (video, foto)

Električna energija je polako počela da se vraća u delove Iberijskog poluostrva u ponedeljak uveče nakon masovnog nestanka struje koji je paralizovao Španiju i Portugal i izazvao paniku širom zemalja.

Portugalski operater za distribuciju električne energije E-Redes saopštio je da je do ponoći 6,2 miliona potrošača u toj zemlji imalo struju. Premijer Portugala: "Trošite umereno!" Kako je navedeno u saopštenju do ponoći su 424 trafostanice delimično priključene, čime je strujom snabdeveno 6,2 od oko 6,5 miliona potrošača, međutim ne zna se kada bi moglo da dođe do potpunog obnavljanja mreže, prenosi portal "Jutarnje vesti" (Correio da Manha). Premijer Portugala