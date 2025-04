Protest ispred Tužilaštva u Novom Sadu; maratonci krenuli iz Graca, studenti iz Pomoravlja pešače ka Inđiji

Studenti koji trče štafetni maraton od Srbije do Brisela krenuli su jutros iz Graca i nastavljaju put ka Oberpulendorfu u Austriji, gde će prenoćiti. Put od Graca do Oberpulendorfa iznosi 112 kilometara. Studenti iz Pomoravlja, koji pešače od Jagodine do Novog Sada da bi 1. maja obeležili šest meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu, nastavili su ka Inđiji iz Beograda, gde su prespavali. Maturanti gimnazije "Laza Kostić" u Novom Sadu obustavili su fizičku blokadu te škole i najavili

Na putu do Brisela, studenti maratonci jutros su nastavili da trče iz Graca, gde je sinoć organizovan svečani doček kolega i građana. Pod parolom "Od mog sela do Brisela", iz Srbije su krenuli 25. aprila na osamnaestodnevni štafetni maraton ka Briselu zbog sednice Evropskog parlamenta, na kojoj će se raspravljati o situaciji u Srbiji. Studenti nastavljaju posle Oberpulendorfa da trče do Beča, Zajtenstetena, Salcburga, Minhena, Ulma, Štutgarta, Strazbura, Meca,