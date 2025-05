Ne možeš da mu dovodiš ovakve igrače, Dončić ne zna da igra: Nba legenda udarila na Luku! (video)

Slovenac na udaru! Košarkaši Minesote Timbervulvsa plasirali su se u drugo kolo NBA plej-ofa pobedom nad Los Anđeles Lejkersima rezultatom 103:96 u petoj utakmici serije.

Luka. Dončić je postigao 28 poena i imao 9 asistencija, ali mu je zamereno neigranje odbrane, pre svih od strane Čarlsa Barklija. – Na kraju krajeva, ne možeš samo da dovedeš nekog visokog igrača ako on Luka ne zna da igra odbranu. Mora da nauči da igra odbranu i da se dovede u formu – poručio je Barkli. „He gotta learn to play defense and get in shape!“ 😳 Charles Barkley SLAMS Luka Doncic for his lack of conditioning and defensive impact for the Lakers We agree