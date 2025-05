Tropske temperature širom Evrope: Početak maja izgleda kao jul, ali ne zadugo, ovog datuma stižu pljuskovi

Širom Evrope su zabeležene prave letnje temperature. Na Siciliji je trenutno 34 stepena, što više liči na početak jula.

Početak maja obeležiće prave letnje temperature, nakon kojih nas očekuje nestabilno vreme praćeno obilnim padavinama, otkrio je za Informer meteorolog Ivan Ristić. Prvih dana maja biće sunčano i toplo vreme sa temperaturama do čak 30 stepeni. "U četvrtak i petak, 1. i 2. maja, pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren severnog i zapadnog smera. Najniža temperatura od 5 do 13 stepeni, a najviša od 23 do 27 stepeni. U dane vikenda, 3. i 4. maja, sunčano i još