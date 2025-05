Rumunija povećava izdvajanja za odbranu: Otkriveno šta sve sadrži plan naoružavanja

Vršilac dužnosti predsednika Rumunije Ilije Bolojan saopštio je danas da će ta zemlja postepeno povećati izdvajanja za odbranu do 2030. godine. "Sa jedne strane, Rumunija će do tada u fazama povećati izdvajanja za odbranu, kako bi se približila svojim evropskim partnerima, kao i da bi dala svoj doprinos odbranie Evrope, a sa druge strane razvija projekte koji će unaprediti nacionalnu bezbednost", kazao je on nakon sastanka Vrhovnog saveta za nacionalnu odbranu,