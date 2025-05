Danas pretežno sunčano i toplo vreme

U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, a sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska.

Vetar će biti slab i promenljiv, dok će najniža temperatura biti od šest do 13 stepeni, a najviša od 23 do 27 stepeni. U Beogradu će vreme biti pretežno sunčano i toplo, s vetrom slabim i promenljivim i najnižom temperaturom od 11 do 13 stepeni, a najviša će biti oko 27 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 9. maja, za vikend će biti pretežno sunčano i toplo, dok će od ponedeljka biti promenljivo oblačno, malo svežije i nestabilno,