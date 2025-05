Pljuštaće danas u 2 dela Srbije, biće i grmljavine: Temperatura do 30, a onda se sve menja! Ovo je detaljna prognoza za naredne dane

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko - planinskim predelima na istoku i jugu zemlje, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od šest do 13 stepeni, a najviša od 23 do 27 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab i promenljiv vetar. Najniža temperatura će biti od 11 do 13 stepeni, a najviša oko 27 stepeni. "Do nedelјe pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i najvišu temperaturu u većini mesta od 23 do 30 stepeni Od ponedelјka promenlјivo, nestabilno i malo svežije vreme