Kakvo nas vreme očekuje danas

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne i uveče na zapadu i severozapadu, uz promenljivu oblačnost, tek ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. U toku noći ka nedelji u Vojvodini retka pojava pljuskova s grmljavinom. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 12 stepeni do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena. U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura biće od 15 stepeni do 19, a najviša dnevna oko 33 stepena.