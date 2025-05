Jedna osoba poginula u udesu na Mišeluku, među povređenima i dečak

Jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći na Mišeluku.

Do udesa je došlo pre ulaska u tunel, u smeru ka Novom Sadu, u četvrtak nešto pre 22 sata. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Poginuo je jedan muškarac, a ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt. Povređeni su 13-godišnji dečak i mladić star 22 godine koji su prevezeni u bolnice. Muškarac koji je preminuo bio je zarobljen ispod kombija, pa su intervenisali i vatrogasci. Prema nezvaničnim informacijama, kombiju je drugo vozilo