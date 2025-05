Veliki neredi u Splitu pred duel Hajduka i Dinama, građani u šoku zbog nasilja kojem su prisustvovali (VIDEO)

Masovna tuša između navijača Hajduka i Dinama izbila je jutros u splitskom naselju Pujanke jutros oko 9 časova, uoši duela dva najveća hrvatska kluba koji se igra danas (16.00) na “Poljudu”.

Kako prenose mediji, veća gruupa maskiranih Bad Blue Boysa, navijača Dinama, je upala u Split i sukobila se s pripadnicima Torcide, pristalicama Hjduka, a navodno se radi o unapred dogovorenoj tuči. 03.05.2025Torcida (Hajduk) vs BBB (Dinamo Zagreb) in Split, click here for more: https://t.co/kPe05Rjzpg pic.twitter.com/2FVKABoaoH — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 3, 2025 Policija je stigla na mesto obračuna posle nekoliko minuta, posle čega se većina