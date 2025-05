Huligan trčao Splitom vezan lisicama posle masovne tuče (VIDEO)

Hajduk i Dinamo su pred velikim derbijem na Poljudu u jeku neizvesne završnice HNL, a utakmica je pala u senku masovne tuče u Splitu.

Policija je privela više od 100 osoba, trojica navijača tražilo je medicinsku pomoć, a društvene mreže preplavljene su snimcima masovnog okršaja, za koji se priča da je dogovoren. Jedan od tih snimaka može se okarakterisati kao komičan jer se na njemu vidi kako jedan od učesnika tuče trči niz stepenište bežeći od policije dok su u ruke vezane iza leđa lisicama. 03.05.2025🇭🇷Only in split😂After fight Torcida vs BBB, ~200×80, click here for more: