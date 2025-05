Danas do 30 stepeni, a od ponedeljka preokret! Rhmz najavio obilnije padavine, moguć i grad

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom do 30 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Zapadni i jugozapadni vetar će biti slab do umeren, a na krajnjem severu Vojvodine kratkotrajno i jak. Najniža temperatura u Srbiji biće od sedam do 15 stepeni Celzijusa, a najviša od 26 do 30. I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Zapadni i jugozapadni vetar će biti slab do umeren. Najniža temperatura od 12 do 15, a najviša oko 30 stepeni. Vreme će relativno povolјno uticati na većinu hronično obolelih, ali se oprez savetuje srčanim bolesnicima.