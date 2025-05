Do 30 stepeni danas, ali oblaci već prete Stiže nestabilna nedelja

Danas će biti, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) pretežno sunčano i toplo vreme.

Duvaće slab i umeren vetar, na krajnjem severu Vojvodine kratkotrajno i jak zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura biće od 7 do 15 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren, zapadni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 12 do 15 stepeni, a najviša oko 30. Vreme u narednom periodu U nedelju (04. maja) očekuje se pretežno sunčano vreme, povremeno uz umerenu oblačnost i toplo. Tokom