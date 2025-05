VIDEO Studenti ultramaratonci stigli u Minhen: 18 minuta tišine i "Minhen protiv mašinerije"

Studenti štafetni ultramaratonci, koji trče već deveti dan ka Briselu, stigli su večeras u Minhen, gde su dočekani na crvenom tepihu Odeonsplaca, jednom od glavnih gradskih trgova.

Na tom trgu su, podestimo, dočekani i studenti koji su vozili bicikle do Strazbura. Studente štafetne ultramaratonce dočekali su građani, sada već uobičajeno, na crvenom tepihu, povicima "pumpaj" i duvanjem u pištaljke, dodelivši im medalje. Stigla deca u Minhen. To je vest dana koliko god bilo vesti danas. pic.twitter.com/zTqZdYFiLy — Goran Vukajlović (@sofi2022_2023) May 3, 2025 Nakon dočeka, studenti i građani su odali poštu 18-minutnom tišinom za ubijene u