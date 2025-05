Vremenska prognoza za 5. maj: Od popodneva pljuskovi u Srbiji

Beta pre 1 sat

Republički hidrometeorološki zavod je upozorio da od danas popodne očekuje nestabilno vreme na području severne, zapadne i centralne Srbije, s pljuskovima i grmljavinom koji ponegde mogu biti intenzivniji.

To će se sutra, u utorak, proširiti i na ostale krajeve uz moguće nepogode s gradom i jakim vetrom.

U Srbiji će danas od jutra biti promenljivo oblačno, uglavnom suvo, a samo je tokom jutra u Vojvodini moguća slaba kiša.

Na jugu i jugoistoku Srbije će biti suvo sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren zapadni vetar. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša od 23 do 30.

I u Beogradu će biti promenljivo oblačno, nestabilno i malo svežije, ujutro i pre podne uglavnom suvo, popodne sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguće i obilnije padavine, kratkotrajna pojava grada i jak vetar u zoni najjačih pljuskova. Duvaće slab do umeren zapadni vetar. Najniža temperatura od 14 do 16 stepeni, a najviša oko 25.

(Beta, 05.05.2025)