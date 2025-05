Promena vremena ,kiša i malo svežije

Danas promenljivo oblačno, pre podne uglavnom suvo, posle podne u severnim, zapadnim, jugozapadnim i centralnim, a uveče i u istočnim predelima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno su moguće i obilnije padavine, kratkotrajna pojava grada i jak vetar u zoni najjačih pljuskova. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, na severu severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, a najviša od 25 do 29 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina sa gradom, verovatnoća

Utorak: Promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno su moguće i obilnije padavine, kratkotrajna pojava grada i jak vetar u zoni najjačih pljuskova. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, na severu severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 15 stepeni, a najviša od 19 do 26 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina sa gradom, verovatnoća 80%. Količina padavina ≥ 20 l/m² u periodu do 3h,