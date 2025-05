Studenti u blokadi zvanično zatražili raspisivanje parlamentarnih izbora

Studenti u blokadi večeras su zvanično zatražili da Narodna skupština Srbije raspiše parlamentarne izbore.

"Studenti preko pet meseci intenzivno pokušavaju da dođu do ispunjenja zahteva svim legitimnim i mirnim sredstvima. Uprkos tome, studentski zahtevi i dalje nisu ispunjeni, a vlast ne pokazuje ni najmanju inicijativu da do njihovog ispunjenja u budućnosti dođe. Studentski pokret inicirao je proteste do tada nikada zabeležene brojnosti, pokazao da glas mladih nije samo buka, već snaga koja može da pokrene promene, vrati dostojanstvo i probudi nadu u pravdu i slobodu,