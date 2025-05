Mogu li izbori okončati blokadu i sačuvati akademsku godinu

Studenti u blokadi zvanično su zatražili, u ponedeljak kasno uveče, vanredne parlamentarne izbore, a Univerzitet u Beogradu, u utorak ujutru, apelovao je na državne organe da kroz dijalog sa studentima i ispunjenje njihovih zahteva stvore uslove za nastavak školske godine, čiji je "regularan završetak ozbiljno ugrožen".

Studenti u blokadi na društvrnoj mreži X naveli su da više od pet meseci intenzivno pokušavaju da dođu do ispunjenja zahteva svim legitimnim i mirnim sredstvima. Uprkos tome, kažu, studentski zahtevi i dalje nisu ispunjeni, a "vlast ne pokazuje ni najmanju inicijativu da do njihovog ispunjenja u budućnosti dođe". #НоваФазаБорбе свих нас! pic.twitter.com/ym9IJd42j4 — Studenti_U_Blokadi (@studentblokade) May 5, 2025 "Svedoci smo jednog od prelomnih trenutaka u