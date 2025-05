Dačić protiv vanrednih izbora: „Oni ne razumeju da to može da bude kraj njihovog sna“

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da smatra da nema razloga za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, navodeći da je Srbiji potrebna politička stabilnost i nastavak ekonomskog razvoja. „Vlada ima stabilnu parlamentarnu većinu.

Ja nisam pristalica bilo kakvih vanrednih događaja, već redovnih izbora i to nisam nikad krio“, rekao je Dačić za TV Pink. On je naveo da se ne plaši rezultata izbora i dodao da „oni (koji traže izbore) ne razumeju da to može da bude kraj njihovog sna da mogu nešto da urade na tim izborima“. Izvor: N1