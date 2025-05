Srećko Đukić: Posetom Moskvi Vučić će gledati da pokrije „inkognito“ posetu Floridi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić hteo je naprečac, mimo svih državnih kanala, da se u Majamiju sretne sa Donaldom Trampom, i to mu se obilo o glavu", kaže za N1 bivši ambasador u Belorusiji Srećko Đukić.

Govoreći o Vučićevoj poseti Moskvi 9. maja, on kaže da će ona biti realizovana, ukoliko je zdravstveno stanje predsednika jedini razlog koji se gleda. „S političkog stanovišta ta poseta će mu značiti da 'pokrije' tu Ameriku što pre i da se vrati u to svoje 'prirodno stanje', da varira između Vašingtona, Moskve i Brisela", naveo je za N1.