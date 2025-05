Rhmz najavio danas zahlađenje: Upaljen meteo alarm zbog nepogoda, ovi delovi Srbije će biti na udaru

U Srbiji će danas biti malo svežije vreme, promenljivo, u prvom delu dana na severu i zapadu Srbije pretežno oblačno.

Mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar, u većem delu severozapadni, a samo na jugu zemlje zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura biće od 10 do 14 stepeni, a najviša od 16 stepeni na severu i zapadu do 23 na istoku Srbije. U Beogradu će sutra biti malo svežije vreme. U prvom delu dana biće pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Kasnije posle podne i uveče očekuje se smanjenje oblačnosti. Duvaće slab do