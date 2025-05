(Mapa) u naredna 2 sata ovi delovi Srbije na udaru! Rhmz niže upozorenja, olujni oblak se premešta, evo gde sada pljušti kiša uz jak vetar

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je najnovije upozorenje za područje Srbije u kome se navodi da se i danas očekuju grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Prema poslednjim prognozama, i sutra će u Srbiji postojati opasnost od nevremena. RHMZ i danas niže upozorenja.

Sreda, 07. maj u 19:05 Do kraja dana kiša i pljuskovi se očekuju u oblasti od jugozapadne do jugoistočne Srbije, dok će u ostalim delovima zemlje biti suvo. Sreda, 07. maj, 7:55 sati U naredna 2 sata pljuskovi i grmljavine će lokalno biti intenzivniji u delovima Jablaničkog i Pčinjskog okruga uz pojavu sugradice i jakog vetra. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom do kraja dana se očekuju u oblasti od jugozapadne do jugoistočne Srbije, dok će u ostalim delovima zemlje