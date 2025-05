Vučić: Želim da verujem da ćemo dobiti povoljne uslove u novom gasnom ugovoru sa Rusijom

Beta pre 56 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Moskvi, posle sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom u Kremlju, da želi da veruje da će Srbija dobiti veoma dobre i povoljne uslove za isporuke ruskog gasa u predstojećim godinama.

Vučić je beogradskim medijima rekao da su on i Putin danas, između ostalog, govorili i o novom dugoročnom ugovoru o snabdevanju Srbije ruskim gasom, koji zadovoljava oko 85 odsto srpskih potreba za gasom.

"Danas smo otvorili te pregovore, uskoro će naši specijalisti krenuti u pravljenje dugoročnog ugovora. Želim da verujem da možemo da dobijemo veoma, veoma dobre i povoljne uslove za dobijanje ruskog gasa u godinama koje su pred nama. To je bila moja molba, ne mogu da kažem da sam dobio tvrdo obećanje od predsednika Putina, ali mislim da će tako biti, znajući kakav je naš lični odnos i kako je bilo ranije", kazao je Vučić.

Naveo je da "taj posao nije lako završiti", ali je izrazio uverenje da će uspeti "u narednih nekoliko nedelja", pošto 31. maja ističe važeći gasni aranžman sa Rusijom.

"Ako to i ne bude do 31. maja, verujem da ćemo dobiti iste uslove kao do sada za period do zaključenja novog ugovora", dodao je Vučić.

Predsednik Srbije je rekao da je sa Putinom i njegovim saradnicima imao "dug, otvoren, sadržajan i iskren razgovor o svim temama".

Naveo je da su razgovarali "o akcijama koje preduzimaju da bi na najbolji mogući način sačuvali funkcionisanje" Naftne industrije Srbije, kojoj su SAD uvele sankcije zbog većinskog ruskog vlasništva.

Vučić je rekao da je sa Putinom razgovarao i o kosovskom pitanju - "o dvostrukim aršinima u delu sveta koji pokušava da natera Srbiju da prihvati odvajanje Kosova i Metohije", o pritiscima za uvođenje sankciji Rusiji, o saradnji sa Rosatomom, ruskom državnom kompanijom za nuklearnu energiju, o saradnji u zdravstvu, i o vojno-tehničkoj saradnji.

On je kazao da su govorili i o potrebi "zajedničkog pamćenja i sećanja na junake koji su se borili protiv nacističkih okupatora od 1941. do 1945. godine".

"Govorili smo koliko je važno da ne dođe do revizije istorije i kako to da učinimo konkretnim merama i ulaganjem u različite oblasti", naveo je Vučić.

Dodao je da je zadovoljan "rezultatima razgovora i pažnjom i načinom na koji je predsednik Putin primio srpsku delegaciju i poštovanjem koje je pokazao prema Srbiji".

Vučić je kazao da je i od Putina i od kineskog predsednika Si Đinpinga, sa kojim se sastao ranije danas, "čuo da oni zajednički rade na uspostavljanju velikih promena i pravednijeg poretka u svetu".

"To je zajednička rečenica koju sam čuo od obojice predsednika", naveo je Vučić i ukazao na značaj tih reči.

(Beta, 09.05.2025)