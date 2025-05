Vučić u Moskvi: Sutra važan sastanak sa Si Đinpingom, više me ne zanimaju zahtevi blokadera

Verujem da sutra svi željno iščekuju Paradu pobede, rekao je večeras u Moskvi predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio da sutra očekuje važne sastanke, ističući u prvi plan bilateralni razgvor sa predsednikom Kine Si Đinpingom.

Vučić je izveštačima beogradskih medija rekao da će taj susret biti „ogromna čast za Srbiju“. „Velika su sila i divni prijatelji“, rekao je Vučić o Kinezima. On je, odgovarajući na pitanja novinara ocenio da su „katastrofalne posledice blokaderstva“ i da je to uticalo i na direktne strane investicije, u sektoru usluga, turizmu i da je „u pitanju ogroman novac“. Ali zato sad, kad smo pobedili „obijenu revoluciju“, guramo dalje i ne postoji više ništa što to može da