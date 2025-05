Ime novog pape ima duboku simboliku: Teolog Lazić objasnio šta znači njegov prvi govor

Teolog Nebojša Lazić objasnio je o čemu je govorio novi papa Lav XIV u svom prvom obraćanju.

Teolog Nebojša Lazić objasnio je za "Blic" o čemu je govorio novi papa Lav XIV u svom prvom obraćanju. On je izabran u četvrtak u 18:08 časova u četvrtom krugu glasanja, a na Trgu Svetog Petra dočekalo ga je oko 50.000 vernika. "Konklava od 133 kardinala predstavljala je veliku većinu od 70 odsto koji su upravi bili izbor prethodnog pape. Tako da je to produkt papinog pontifikata, Lav XIV je nastavak. On je i prvi papa iz Severne Amerike i zaista on se nije