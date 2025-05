Nikola Jokić odigrao najgori meč u karijeri: U Denveru ne pamte njegovu lošiju partiju, ovo su 4 dokaza

Nije se još dogodilo da se Nikola Jokić muči u plej-ofu kao u trećem meču protiv Oklahome.

Nikola Jokić odigrao je meč za zaborav, ali je njegov Denver ipak pobedio Oklahomu i poveo 2:1 u plej-of seriji. Srpski košarkaš ubacio je 20 poena za 44 minuta i uz to uhvatio značajnih 16 skokova, ali je uložio ogroman trud da bi pomogao ekipi do te mere i takvim brojevima. Jokić je došao na meč obučen kao "Džoker", pa promašio je svih 10 šuteva za tri, uključujući i pokušaj za dva uz zvuk sirene, za pobedu, u poslednjim sekundama četvrte četvrtine. Uz to,