Međak: Put Srbije ka EU pod vladom SNS nikad nije bio iskren

Aleksandar Vučić treba da ide u Moskvu, jer mu je tamo mesto, dok Srbiji nije - njeno mesto je u Briselu, izjavio je Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji.

On ističe da je taj raskorak između rukovodstva i države ono što dovodi do ove podeljenosti u društvu. Međak za N1 navodi da put Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji pod vladom SNS-a nikad nije bio iskren, te da je posle 11 godina napredak zemlje minimalan. „Sve ovo ostalo je samo bilo u svrhu da to ne bude baš toliko očigledno i evidentno svima i da se ne izbiju baš svi argumenti zašto treba sarađivati sa Vučićem. Pravi cilj ulaska u članstvo EU nikad nije bio,