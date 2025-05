Papa Lav XIV pozvao na mir u Ukrajini i prekid vatre u Gazi

Papa Lav XIV je u svom prvom nedeljnom blagoslovu kao papa pozvao na pravedan i trajan mir u Ukrajini i hitan prekid vatre u Gazi, uz oslobađanje talaca i isporuku humanitarne pomoći. „Nikada više rat!“, rekao je Lav XIV sa terase bazilike Svetog Petra.

Podsećajući na kraj Drugog svetskog rata pre 80 godina, citirao je papu Franju osuđujući brojne sukobe koji danas pustoše svet, rekavši da je to što se sada dešava „treći svetski rat u delovima“. Prvi američki papa takođe je napomenuo da je nedelja Dan majki u mnogim zemljama te im je poželeo, „uključujući i one na nebu“, srećan Dan majki. To je bio prvi put da se pojavio na terasi pred vernicima, otkako se u četvrtak uveče obratio nakon što je izabran za papu.