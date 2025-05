Burno na terenima rima: Grk "napao" Fisa, publika ih izviždala (video)

Francuski teniser Artur Fis pobedio je Grka Stefanosa Cicipasa rezulttaom 2:1 po setovima 2:6, 6:4, 6:2.

Foto: Profimedia Cicipas je prvi set osvojio za nešto manje od pola sata. Oduzeo je servis u drugom i osmom gemu servis Fisu. Ipak, Francuz se vratio. U drugom setu nije bilo brejk šansi ni sa jedne strane, sve do devetog gema, koji je priprao Fisu. Trenutak koji niko ne voli na meču dogodio se. All sorted in the end 😅 A little bit of tension after the match as Tsitsipas tagged Fils in the second set #IBI25 pic.twitter.com/tkL90QJ00p — Tennis TV (@TennisTV) May 11,